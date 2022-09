Terlizzi, minacce all'assessore De Palma: "Non mettere il muso nel mercato dei fiori"

"De Palma non mettere il muso nelle cose del mercato coperto, dei fiori e della frutta". È il contenuto della lettera minatoria indirizzata all'assessore all'Agricoltura del comune di Terlizzi (Ba) Michelangelo De Palma. L'assessore viene anche invitato a farsi i fatti propri, così "da vivere 100 anni come hanno fatto quelli prima di te. Noi ti abbiamo avvisato. Poi se ti succede qualche cosa non ti lamentare".

De Palma ha spiegato di aver "trovato una lettera, piegata e fatta passare sotto la porta della stanza del ricevimento degli assessori. Sono un po' pensieroso, non ho paura, specie perché ci si sente quasi inermi dinanzi a chi riesce ad entrare a Palazzo di Città indisturbato, per compiere atti del genere".

Il sindaco Michelangelo De Chirico e lo stesso assessore non credono ci siano stati motivi scatenanti: "Non abbiamo firmato nessun atto particolare. C'è solo volontà di ripristinare legalità e trasparenza in tutti i settori che stiamo incontrando in un percorso di partecipazione". Uno di questi ha riguardato la gestione e le condizioni del mercato dei fiori, della frutta. L'episodio è stato denunciato ai carabinieri che ora procederanno alle indagini: sono state anche acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza.

© Riproduzione riservata