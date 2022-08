Trani, la statua di San Nicola dalla barca al pick-up per via del mare mosso VIDEO

Per la prima volta la storica tradizione di riportare la statua di San Nicola Pellegrino, protettore di Trani, al termine della festa patronale, in barca dal porto al santuario di Colonna è stata interrotta a causa del mare mosso. E così ieri sera, in alternativa, l'effigie del santo è stata caricata dai componenti del Comitato feste patronali sul pick-up messo a disposizione dalla Polizia locale.

Il video ritrae i momenti salienti della partenza della statua da via Statuti Marittimi, fra ali di folla e applausi soprattutto nello momento in cui il mezzo di servizio si muove e partono i cori «Viva San Nicola».

