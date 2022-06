Anche Trani accoglie Metroman, l'artista delle metro LA PERFORMANCE

Si è presentato puntualmente a Trani ieri sera, come aveva promesso, Nicolò Modica, in arte Metroman, 42enne artista di strada di Torino residente a Roma ed in giro per l'Italia soprattutto fra le stazioni della metropolitana.

A distinguerlo un microfono ed una cassa a tracolla da cui sgorgano canzoni famose con cui coinvolgere la gente in momenti spassosi e video che fanno il giro dei social.

Lì aveva preannunciato la presenza a Trani ed infatti ieri è stato localizzato e filmato sul porto, dove ha portato una bella dose di buon umore in una serata da tutto esaurito soprattutto a causa del Festival dell'arte pirotecnica.

