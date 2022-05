Bari, torna lo storico corteo di San Nicola aperto al pubblico

Dopo due anni torna il corteo storico di San Nicola aperto al pubblico. Grande attesa per il momento culminante dei festeggiamenti dedicati al Santo patrono, che quest'anno saranno incentrati sulla diffusione di un messaggio universale di pace. La regia dello spettacolo, in programma il 7 maggio alle 20.30, è stata affidata a Nicola Valenzano. Il progetto artistico intende valorizzare la ricostruzione storica e il legame fra San Nicola, il mare e la sua gente. Annunciata la partecipazione di circa 700 fra artisti, attori e figuranti. Nel cast anche 20 ballerini, un coro di 24 elementi e 8 danzatori. Non mancheranno cavalieri, sbandieratori, timpanisti. E verranno utilizzate tre torri mobili per rendere più spettacolare la sfilata. I quadri "messi in scena" saranno nove. Tra gli elementi più spettacolari è previsto uno show olografico sul quale c'è il massimo riserbo. Per la prima volta il corteo raggiungerà virtualmente i 5 Municipi con un'anteprima dal 2 al 6 maggio che prevede un prologo dello spettacolo.

