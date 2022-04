A Bitonto la suggestiva processione del Venerdì Santo

Dopo due anni di pausa per la pandemia sono tornate in tutta la Puglia le tradizionali processioni della Settimana santa. A Bitonto, grosso centro alle porte di Bari, tra le principali ricorrenze rituali tradizionali c'è processione Solenne del Venerdì Santo, che si svolge al tramonto per le vie della città vecchia, iniziando dalla chiesa del Purgatorio e costeggiando l'imponente cattedrale del XI secolo, uno dei gioielli del Romanico Pugliese. Sfilano le immagini del Cristo Deposto (la nach) e dell’Addolorata, preceduta dai Confratelli dell’Arciconfraternita “Santa Maria del Suffragio”. Segue il “Legno Santo”, trofeo floreale al cui interno una croce in argento dell’Ottocento custodisce due frammenti della Croce di Cristo. I confratelli, in mozzetta e guanti neri, portano in processione anche una copia autentica della Sacra Sindone, realizzata nel 1646 a Torino. La processione è scortata da Carabinieri in alta uniforme e seguita dal Gonfalone della Città e dalle autorità civili e militari. Tutte le statue esposte in processione, esclusa la crocifissione che è in cartapesta, sono in legno, e alcune sono considerate veri capolavori della scultura lignea e risalgono al Seicento.

