Regione Puglia, Lacatena passa nel centrosinistra

Dopo l'assessore Rocco Palese, ex parlamentare, un altro elemento di spicco di Forza Italia lascia il partito di Berlusconi per approdare nella maggioranza di centrosinistra alla Regione Puglia. Il capogruppo azzurro in Consiglio regionale della Puglia, Stefano Lacatena, ha deciso di passare nel centrosinistra, iscrivendosi al gruppo "Con Emiliano". La scelta, nell'aria da giorni, è stata spiegata questa mattina durante una conferenza stampa in Consiglio alla quale ha partecipato anche il governatore Michele Emiliano.

"E' stato un percorso abbastanza lungo - ha spiegato Lacatena - avevo iniziato in Forza Italia un percorso con grande entusiasmo perché ritenevo che fosse un contenitore adeguato a ospitare i moderati pugliesi. Ma da ultimo arrivato non sono riuscito a far passare quelle che erano le mie idee, quindi ho scelto di dare concretezza alla mia azione in un altro contenitore. L'interlocuzione con il presidente Emiliano è iniziata da tempo (in realtà prima delle elezioni) è nota a tutti la mia vicinanza a lui. Ma devo riconoscere a lui la capacità di valorizzare territori e persone. La mia scelta è arrivata dopo un anno e mezzo di tentativi. Se dovessi dare un consiglio a Forza Italia, direi a loro di guardare piu' al futuro che alla sopravvivenza delle persone che ora la dirigono. Sono un uomo di governo, che da 15 anni amministra una città (Monopoli, guidata da una coalizione di centrodestra, ndr) con grandi risultati".

A spiegare il passaggio è stato anche Emiliano: "Noi da sempre cerchiamo di lavorare in maniera aperta, coinvolgendo tutti quelli che condividono il nostro modo di lavorare e di concepire la pubblica amministrazione. Il gruppo "Con" ha stabilito con tutte le forze politiche in Consiglio una relazione positiva e collaborativa. Il consigliere Lacatena, già nella fase precedente alle elezioni regionali del 2020, era stato in dubbio se candidarsi con noi oppure no, quindi c'è un processo politico lungo" dietro la scelta di lasciare Forza Italia per aderire al gruppo "Con Emiliano", passando in maggioranza.

