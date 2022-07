Trani, attesa febbrile per l'evento di stasera "Battiti live" VIDEO

Erano già alcune decine i ragazzi che, sin dalle prime ore del mattino di oggi, domenica 10 luglio, hanno animato piazza Tiepolo nell'attesa di Battiti live, che si terrà questa sera alle 21 in piazza Quercia. Per qualcuno oltre 12 ore di attesa, considerando che la prima ragazza è arrivata alle 5 del mattino ed altre sono a Trani già da venerdì ma hanno alloggiato in strutture ricettive.

Numerosi e variegati di gusti musicali dei presenti, ma ben chiaro l'orientamento nel momento in cui si è scoperto che molti di loro, qualche giorno fa, sono andati anche al concerto di Vasco Rossi a Bari: ebbene, fra Vasco e Battiti, il Comandante tutta la vita.

© Riproduzione riservata