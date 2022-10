Bari, arrestato (per la seconda volta) il protagonista delle "spaccate" in città

Sarebbe l'autore di almeno tre diverse “spaccate” che nelle scorse settimane hanno messo in apprensione i negozianti di Bari. Per questo i carabinieri hanno notificato una ordinanza di custodia cautelare in carcere ad un 24enne rumeno, già detenuto per un altro furto in una palestra. Il giovane, incastrato anche dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, è indagato per un tentato furto aggravato e due furti commessi nei quartieri Picone, Carrassi e San Pasquale.

Il primo episodio risale alla notte del 10 agosto scorso quando il giovane, sollevando con forza la saracinesca di un negozio di detersivi in Via Tridente, e prendendo ripetutamente a calci la porta di ingresso, riusciva ad introdursi all’interno dell’attività. Fortunatamente, grazie all’attivazione dell’allarme sonoro, si allontanava senza appropriarsi di nulla. Il secondo episodio risale, invece, alla notte del 13 agosto. Il giovane, sempre mediante violenza, in quella occasione aveva infranto la vetrata della porta d’ingresso e si era introdotto all’interno di un centro estetico in Via Campione, quartiere Picone, asportando dal registratore di cassa la somma di 500€ in contanti, un notebook e il DVR dell’impianto di videosorveglianza, poi abbandonati nelle vicinanze dell’esercizio commerciale. Proprio grazie alle immagini della videosorveglianza è stato possibile identificarlo. Ulteriormente determinanti per l’identificazione del giovane straniero sono state le immagini acquisite nel corso delle indagini condotte subito dopo la terza “spaccata” del 18 agosto in una tabaccheria di Via Amendola, quartiere Carrassi. Anche in questo caso, l’arrestato, dopo aver rotto la vetrata di ingresso del negozio, ha asportato dal registratore 1500€, un telefono cellulare e ulteriore merce per un valore di 300€.

