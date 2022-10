Nubifragi, allagamenti e pure un incendio: notte da incubo nel Salento VIDEO

Ancora nubifragi nel Salento. Continuano, senza sosta, le operazioni di soccorso tecnico urgente dei Vigili del Fuoco di Lecce insieme ai colleghi del Comando di Taranto. Nella notte sono stati effettuati circa 40 interventi, in special modo nei comuni di Presicce, Alessano e Tricase. E numerosi sono gli interventi anche in mattinata.

Mentre durante la notte i caschi rossi sono intervenuti per un violento incendio che ha compromesso un’abitazione nel Comune di Melissano via Don Luigi Sturzo. In questo caso i vigili del fuoco di Gallipoli hanno lavorato diverse ore scongiurando la propagazione delle fiamme all’intera abitazione.

