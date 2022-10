Bisceglie, vandali in azione. Lanciavano bottiglie di vetro sui giochi per bambini VIDEO

Un gruppo di ragazzini è stato ripreso dalle telecamere di video sorveglianza mentre lanciavano bottiglie di vetro sui giochi per bambini all'esterno della scuola Pertini, in piazza Hackert, nella zona 167 della città, fino a mandarle in mille pezzi. I cocci sono rimasti pericolosamente a lungo sia sui giochi, sia sulla pavimentazione esterna della scuola, frequentata da bambini della materna. Le immagini ritraggono la banda portare a segno l'atto teppistico e poi andare via come se nulla fosse, con aria di sfida, inveendo anche contro qualche residente.

«Non avete idea di che rabbia mi facciano queste immagini, da genitore e da sindaco - commenta il primo cittadino, Angelantonio Angarano -. Sfregiare in maniera così ignobile luoghi in cui giocano bambini è da balordi senza un minimo di intelligenza, rispetto, sensibilità e cuore». Grazie alle immagini, però, e con l’ausilio della Polizia Locale, «li scoveremo e multeremo - promette il sindaco -, così che la prossima volta ci pensino bene prima di fare meschine vigliaccate».

