Da Barletta a Roma contro il caro bollette: la protesta di Francesco Petruzzelli

La protesta di Francesco Petruzzelli, titolare dello storico pub di Barletta San Patrick e di altre due attività nella stessa città, non si ferma. Al contrario l'imprenditore, anche in qualità di rappresentante provinciale di categoria della Confesercenti, sta radunando attorno a sé il consenso di colleghi che vivono le sue stesse difficoltà.

Petruzzelli nei giorni scorsi si è visto recapitare pesanti fatture sul consumo dell'energia elettrica, ma ha scelto di non pagarle pur di non licenziare i suoi dipendenti. Così stamani si è recato a Roma, alla sede dell'Eni per contestare le fatture ricevute e farsi direttamente ascoltare dai dirigenti dell'azienda, cui si rivolgerà anche per conto di coloro che vivono i suoi stessi problemi ma non hanno voce.

