Le guardie giurate incrociano le braccia. Protesta davanti alla prefettura di Bari

Oltre sei anni senza un aumento salariale, con stipendi insufficienti, violazione delle norme contrattuali e scarso rispetto della salute e sicurezza sul lavoro. Questa è la situazione in cui migliaia di guardie particolari giurate e addetti ai servizi di sicurezza si trovano ad operare da oltre sei anni. Per questo oggi in piazza Prefettura a Bari si è svolto un sit in di protesta organizzato da tutte le sigle sindacali.

"Si è compiuto un percorso di trattative lungo e faticoso per tentare di migliorare le condizioni lavorative, salariali e garantire dignità all'impegno quotidiano, a tutte le ore del giorno e della notte, di questi operatori e queste operatrici che svolgono un servizio fondamentale per la collettività - dicono i rappresentanti di Filcams Cgil Puglia, Fisascat Cisl Puglia, Uiltucs Puglia - Le Associazioni datoriali hanno fornito risposte vaghe e non convincenti alle organizzazioni sindacali che hanno dovuto prendere atto dell'esito negativo del confronto. Durante l'emergenza pandemica e sanitaria questi lavoratori e queste lavoratrici hanno lavorato alacremente svolgendo anche compiti differenti da quelli previsti nelle proprie mansioni in nome dell'interesse generale. Ogni giorno, poi, rischiano la vita per tutelare i beni pubblici/ privati e la sicurezza delle persone. A questo punto le Guardie particolari giurate e gli addetti alla sicurezza, chiedono: garanzia occupazionale in occasione dei cambi d'appalto che prevedono l'avvicendamento di aziende differenti per lo svolgimento della stessa attività presso i committenti; rispetto di turni, orari di lavoro, norme in fatto di salute e sicurezza; riconoscimento della professionalità relativamente ai siti dei quali si devono garantire il controllo e la sicurezza; aumenti salariali che colmino anche la caduta del potere di acquisto degli stipendi causata dall'impennata dell'inflazione".

© Riproduzione riservata