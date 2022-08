Bisceglie, furbetti dei... rifiuti in azione. Il video che li incastra

Multe numerose e pesanti grazie alle foto trappole che, a Bisceglie, continuano ad essere in azione beccando gli "zozzoni" che sfregiano la città. Si tratta di incivili che continuano ad abbandonare illegalmente rifiuti in strada e in campagna, deturpando l’ambiente e minando l’igiene pubblica, senza rispetto per niente e nessuno.

Sono già oltre cento nel 2022 le multe comminate complessivamente per l’abbandono e l’errato conferimento di rifiuti, sia con l’ausilio delle foto trappole, sia con ispezioni e apertura dei sacchi. «Dobbiamo capire che Bisceglie è casa nostra e come tale va trattata», commenta il sindaco, Angelantonio Angarano.

