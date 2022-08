Parcheggio selvaggio, ambulanza in "codice rosso" costretta a fare lo slalom VIDEO

E' successo a San Nicandro Garganico questa mattina, giorno del mercato settimanale. Parcheggio selvaggio, anche in doppia fila nonostante il divieto di sosta. Un'autombulanza con un paziente in "codice rosso" ha fatto salti mortali per poter superare il "blocco" che si è inevitabilmente venuto a creare. Su tutte le furie il sindaco Matteo Vocale, che ha promesso di intensificare i controlli con gli agenti della Polizia Locale. Intanto multe ai contravventori e immagini sui social per sperare che ciò non avvenga più.

