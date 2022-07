Branchi di cinghiali vanno verso il litorale di Barletta-Andria-Trani. Il video è virale

I cinghiali si stanno spostando sempre più verso il mare. Infatti, dopo i sempre più frequenti avvistamenti sull'alta e bassa Murgia, dove purtroppo hanno anche provocato numerosi incidenti stradali, adesso i branchi si muovono verso il litorale della Bat.

In particolare, nel fine settimana, un cittadino biscegliese ha filmato, a pochi passi dal suo fondo in campagna, una famiglia di cinghiali che alla sua vista è fuggita. La zona è quella di via Vecchia Corato.

Il filmato, rilasciato sul suo profilo social, è divenuto in brevissimo tempo virale destando non poca preoccupazione fra gli utenti soprattutto a causa della sempre più disinvolta facilità con cui, complici anche i rifiuti per le strade, questi animali si spostano verso il mare entrando sempre più frequentemente nei territori abitati delle città costiere.

