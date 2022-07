Gallipoli, girano nude per strada all'alba ma vengono riprese dagli operatori ecologici

Paparazzate da qualcuno mentre giravano nude all'alba. È accaduto all'alba di stamani a Gallipoli, città del Salento sempre più frequentata da visitatori e turisti. E proprio a questa categoria appartengono le due donne che stamani giravano senza veli in città, mentre nel frattempo gli operatori dell'igiene urbana la ripulivano dai rifiuti della notte precedente. Anche loro si sono ripulite dei vestiti e sono scese in strada come natura le ha fatte, forse addirittura cercando e trovando qualcuno che le riprendesse e facesse divenire il video virale.

