Trani, incendio distrugge l'area dell'ex casa di riposo Vittorio Emanuele II VIDEO

Almeno 10000 metri quadrati di terreno incolto sono andati a fuoco questo pomeriggio a partire dalle 15:30 nell'area di proprietà della ex casa di riposo Vittorio Emanuele II a Capirro.

L'incendio, favorito dal vento, si è subito esteso in tutte le direzioni e per spegnerlo i Vigili del fuoco e la Protezione civile rappresentata dagli Operatori emergenza radio e dell'Associazione nazionale Polizia di Stato hanno dovuto lavorare per oltre 2 ore.

Una parte del terreno è rimasta esclusa dalle fiamme, che però hanno divorato la maggior parte del fondo.

Il terreno poiché la ex casa di riposo Vittorio Emanuele II non ha fondi, era rimasto incolto e il Comune non ha neanche fatto in tempo ad eseguire in danno dell'ente la bonifica: era facile prevedere che si andasse incontro a tale destino.

