Bari, quanta paura per un furgone in fiamme in piazzale Lorusso VIDEO

Disorientamento e paura in piazzale Lorusso, a Bari, a causa dell'incendio per probabile autocombustione di un furgone frigo. L'operatore che ne era alla guida ha lasciato il mezzo prima che le fiamme lo avvolgessero e quindi senza alcuna conseguenza fisica.

I vigili del fuoco hanno spento le fiamme evitando che si propagassero ad auto parcheggiate nelle vicinanze. Ciononostante, anche a causa dei curiosi, non sono mancati i disagi per la circolazione in quel tratto fino a quando i pompieri hanno terminato il loro lavoro e la carcassa del furgone è stata trasportata via dal carro attrezzi.

