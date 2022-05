Rimorchiatore affonda al largo di Bari: "L'equipaggio non ha avuto tempo per dare allarme" VIDEO

Non avrebbero avuto neanche il tempo di dare l’allarme i componenti dell’equipaggio del rimorchiatore affondato nella notte al largo delle coste baresi, in acque internazionali. L’allarme dell’affondamento, infatti, è arrivato intorno alle 21 di ieri dal Motopontone che l’imbarcazione affondata doveva rimorchiare.

Sulle cause dell’affondamento, "repentino", spiega l’ammiraglio Vincenzo Leone, comandante regionale Guardia Costiera Puglia, «speriamo di avere qualche elemento in più nel momento in cui riusciremo ad ascoltare con maggiore serenità il comandante che al momento è l’unico sopravvissuto dell’equipaggio di sei persone». Anche le 11 persone a bordo del Motopontone saranno ascoltate quando arriveranno a Bari «verosimilmente nella sera di oggi»

