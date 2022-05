Brindisi, tartaruga di 50 chili salvata e liberata in mare

Era in una vasca con acqua marina solitamente usata per raffreddare gli impianti della società Versalis di Brindisi, la tartaruga di 50 chili salvata dai vigili del fuoco che hanno provveduto a lasciarla libera in mare.

Il salvataggio ha impegnato una squadra del comando provinciale e del nucleo nautico del distaccamento porto oltre al personale aziendale. Sono stati loro a recuperare la testuggine che, prima della liberazione, è stata visitata da un veterinario della Asl brindisina.

