Molfetta, "colpo" del cane antidroga Fighter: scoperti 56 chili di sostanze stupefacenti

È stato il fiuto infallibile di Fighter, il cane antidroga del Nucleo Carabinieri Cinofili di Modugno, a permettere di scoprire 56 chili di droga nascosti in un capannone a Molfetta, in provincia di Bari. Mentre ispezionavano un magazzino di una ditta di logistica nella zona industriale, il cane ha iniziato a fiutare qualcosa. Dopo essersi avvicinato ad alcuni pallet provenienti da diverse parti d’Italia e dall’estero, ha cominciato a graffiare e mordere con insistenza una cassa in legno di grosse dimensioni. Aperto il plico, spedito dalla Spagna e diretto in provincia di Bari, i Carabinieri hanno rinvenuto all’interno, celati da palline di polistirolo, diverse buste in cellophane termosaldate contenenti circa 30 chili netti di hashish e 26 chili netti di marijuana, oltre a un rilevatore di posizione Gps attivato.

La sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, convalidato dalla Procura della Repubblica di Trani, è stata analizzata dai Carabinieri del Laboratorio della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bari che hanno accertato, sulla base del principio attivo contenuto, che sarebbe stato possibile ricavare oltre 320 mila dosi.

Da una prima stima, il valore dello stupefacente sequestrato, qualora immesso nel mercato illecito, sarebbe stato oltre i 500 mila euro.

