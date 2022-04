25 Aprile, a Bari cerimonia al sacrario dei Caduti d'Oltremare

Il Sacrario militare dei caduti d'Oltremare di Bari, dove riposano le salme di circa 70.000 soldati morti durante le due guerre mondiali, è stato al centro delle celebrazioni per il 25 aprile in Puglia. Alla consueta cerimonia, organizzata dall'ANPI e dal Comune, sono intervenuti oltre al sindaco Antonio Decaro e al presidente dell'associazione partigiani, Pasquale Martino, il sottosegretario alla Giustizia Francesco Paolo Sisto e la viceprefetto Maria Stefania Fornaro, oltre al generale di squadra Aerea Silvano Frigerio. Dopo aver deposto le corone d'alloro davanti al monumento ai Caduti, il sindaco e il presidente ANPI hanno ricordato il sacrificio dei nostri militari. Decaro, in particolare, ricordando la guerra in Ucraina, si è augirato che presto possa esserci una Resistenza Europea.

