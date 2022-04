Trani, il parco di via delle Tufare verso la riapertura

«Nei prossimi giorni apriamo il parco di via delle Tufare». Lo fa sapere il sindaco, Amedeo Bottaro, sottolineando che «Pasqua è da sempre sinonimo di rinascita e Trani ha già intrapreso il suo cammino verso la rinascita e il futuro».

È il terzo parco che l'amministrazione sta per completare, dopo quelli di via Polonia e via Grecia, e a breve distanza ce n'è un quarto pronto per essere condiviso con la comunità: «Il bando per gestire i servizi è quasi pronto», fa sapere il sindaco, che poi conclude: «Queste opere si aggiungono a quelle sulla costa urbana e stanno cambiando significativamente il volto di una periferia che resta tale solo sulla carta. Soprattutto se si considera che sono opere che si integrano alla perfezione con alcuni dei più importanti progetti già finanziati dal Pnrr».

