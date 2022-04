Bari, giornata di festa con l'iniziativa "Ponti di pace" per i bambini ucraini VIDEO

Una giornata di festa all'insegna dell'integrazione e della pace. Giochi, laboratori di educazione alla pace, musica, scambio di doni e uova e simboli comuni anche alla Pasqua ortodossa. È l'iniziativa "Ponti di pace”, promossa dall’assessorato comunale al Welfare in rete con i servizi e le realtà territoriali con l’obiettivo di sostenere il benessere dei bambini profughi arrivati in questi giorni nella città di Bari ma anche di tutti i minori che in queste settimane, attraverso notiziari e social media, assistono continuamente a immagini di guerra e di violenza che influiscono negativamente sulle loro emozioni.

All’evento, in programma negli spazi del Centro di ascolto per le famiglie di Torre a Mare, gestito dalla fondazione Giovanni Paolo II in collaborazione con le cooperative sociali Itaca e Caps, parteciperanno famiglie, educatori e bambini profughi accolti in questa settimana in città presso le famiglie e le strutture di accoglienza, i bambini con bisogni speciali e con disabilità del progetto di educativa domiciliare “Semi”, curato dalla cooperativa sociale Occupazione e Solidarietà, gli attivisti di Refugees Welcome che stanno sostenendo il Comune nel progetto di accoglienza in famiglia, gli educatori del progetto di Educativa di strada comunale con la cooperativa sociale San Giovanni di Dio, l’associazione Italo Ucraina e i volontari delle associazioni di clownterapia “Vivere a colori” e “Teniamoci per mano”, che animeranno i momenti di festa e incontro. Numerosi i cittadini e le realtà imprenditoriali che hanno scelto di donare per regalare un po’ di serenità ai bambini e alle bambine

“Non è facile in queste giornate, di fronte alle immagini di morte e guerra, parlare di pace e speranza, ma mai come in questo momento è importante farlo con i bambini e le bambine che sono nella nostra città o che vi arrivano in fuga dalle guerre e dalla povertà - commenta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico -. Vogliamo farlo anche in un’occasione speciale come la Pasqua, ricorrenza importante per rilanciare i temi della pace e dell’accoglienza ma, soprattutto, dobbiamo farlo ogni giorno nelle nostre case, nelle scuole, nei luoghi educativi e sociali.

Ed è questo il senso del programma “Ponti di pace”: favorire, generare e moltiplicare le occasioni di educazione alla pace e alla speranza e di rielaborazione delle emozioni e delle paure, specialmente dei bambini e degli adolescenti. Lo stiamo facendo attraverso momenti di incontro presso le biblioteche di comunità della rete Bari Social Book, letture sulla pace, laboratori educativi nei nostri servizi e centri sociali; lo faremo con le veleggiate della pace in partenza dal 23 aprile e lo faremo domani, con una grande festa dell’accoglienza e della pace dove bambini, famiglie, educatori, donatori e imprese, che ringrazio per la loro testimonianza e impegno solidali, si ritroveranno insieme per celebrare l’incontro e il valore delle differenze”.

