Trani, cerimonia del Mandala della pace con il monaco Ghesce Lobsang Soepa

Un monaco tibetano a Trani che prega con la comunità per la pace nel mondo in risposta alla guerra. È stata tanto breve quanto toccante la cerimonia di dissoluzione del Mandala della pace realizzato in questi giorni al Palazzo delle arti "Beltrani".

Il suo autore, il monaco tibetano Ghesce Lobsang Soepa, seguito da un corteo spontaneamente formatosi nel nome della pace, ha portato le sabbie del mandala fino al porto di Trani versandole in mare per purificarne le acque e tutti gli esseri senzienti che ci vivono.

L'iniziativa si collega alla mostra dell'artista Tarshito, “Il sentiero del viandante Innamorato”, parallelamente alla quale il religioso del Tibet ha portato avanti la costruzione del mandala sacro per la pace nel mondo.

