Grave incidente tra Fasano e Ostuni: muore un trentenne FOTO

È di un morto il bilancio dell’incidente mortale avvenuto oggi, attorno alle ore 20, sulla ex SS16 che collega Fasano ad Ostuni. Nel sinistro avvenuto subito dopo il centro abitato di Montalbano in direzione Ostuni, è rimasta coinvolta una vettura, una Fiat 500 che, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada andandosi a schiantare contro uno dei maestosi pini a bordo strada, accartocciandosi completamente. Il conducente dell’auto, il 30enne Alessandro Vitale, è deceduto sul colpo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Fasano e di Ostuni e i vigili del fuoco di Ostuni. La strada provinciale al momento è rimasta chiusa al traffico per ore.

