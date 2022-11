Tegola sul Bari: Ricci fuori per un mese

Il Bari perde uno dei suoi pilastri. Giacomo Ricci non aveva partecipato al match di domenica scorsa contro il Como a causa di un problema muscolare accusato proprio alla vigilia della partenza per la trasferta lombarda. Ebbene, il terzino sinistro si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare del gemello mediale sinistro. I tempi di recupero si aggirano in circa un mese: il 2022 del mancino toscano rischia di essersi chiuso in anticipo, senza poter partecipare alle cinque gare di dicembre che condurranno al termine del girone d’andata di serie B.

Un’annata travagliata per Ricci che, già durante il ritiro estivo, si era fermato per un lieve problema cardiaco poi brillantemente superato. I biancorossi, quindi, perdono un titolare indiscusso in un ruolo che nella rosa dei Galletti non è coperto al meglio. L’alternativa naturale sulla corsia sinistra, infatti, sarebbe Antonio Mazzotta che, però, in estate pareva destinato alla cessione: peraltro, anche il laterale siciliano non è al meglio e figurava tra gli esclusi per Como. La soluzione, al momento, porta al solo Mehdi Dorval, 21enne franco-algerino che sarebbe un destro naturale, sebbene sia abituato ad agire sulla corsia opposta. Non a caso, anche domenica scorsa è toccato a lui. Un’altra possibilità porterebbe all’adattamento di Guillaume Gigliotti. In attesa che il mercato di gennaio porti novità.

© Riproduzione riservata