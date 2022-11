Il Bari si salva in extremis a Como con un penalty di Botta, 1-1

Il Bari coglie un punto d’oro, malgrado la peggiore prestazione stagionale. I biancorossi impattano 1-1 a Como in un match sofferto e ricco di episodi controversi. Continua l’astinenza da vittorie dei Galletti che incassano il quarto pareggio consecutivo, nonché il quarto punto nelle ultime sei gare. Una frenata netta rispetto ad un inizio di campionato sfavillante. Orfani del capocannoniere Cheddira, i pugliesi sembrano involuti sul piano della manovra e dell’imprevedibilità. Male il primo tempo della formazione di Mignani che non riesce a prendere iniziativa, appena meglio la ripresa, giocata almeno con maggiore determinazione, pur tra tante imprecisioni. La gara si movimenta già al 24’: Folorunsho aggancia Arrigoni e provoca rigore a favore del Como. Caprile devia sul palo il penalty di Cerri, sulla respinta segna Blanco, che, però, era entrato in area di rigore, dunque, rete annullata. Ma in chiusura di frazione, Pucino colpisce di mano un cross lungo causando un nuovo tiro dagli undici meri per i lariani: stavolta Cerri non sbaglia. Nella ripresa, Mignani schiera un asseto iper offensivo con Galano, Botta e poi anche D’Errico e Ceter. Il Bari attacca, ma non crea occasioni, rischiando anche di subire in contropiede il raddoppio lombardo. Al 90’, però, Arrigoni devia maldestramente un cross da sinistra. Il rigore è quindi per il Bari e Botta non fallisce fissando l’1-1 definitivo. I biancorossi in classifica salgono a 22 punti agganciando Parma e Ternana al quinto posto. Il Como resta terzultimo a quota 14. Domenica prossima andrà in scena la 15esima giornata di B.

Como-Bari 1-1

Marcatori: 45’ Cerri (r) (C), 45’ st. Botta (r) (B)

Como (4-3-1-2): Ghidotti 6, Vignali 6 (11’ st. Da Riva 6), Odenthal 6, Solini 5,5, Cagnano 6 (11’ st. Ioannou 6); Iovine 6, Bellemo 5,5, Arrigoni 4; Parigini 5,5 (19’ Blanco 5, 30’ st. Binks 5,5); Cerri 6,5, Cutrone 5 (30’ t. Mancuso 5,5). (Vigorito, Ambrosino, Ba, Celeghin, Delli Carri, Fabregas, Gabrielloni, Scaglia). All. Longo.

Bari (4-3-1-2): Caprile 6,5, Pucino 4,5, Terranova 6, Vicari 6, Dorval 6; Mallamo 5,5 (18’ st. D’Errico 6), Maiello 5,5 (40’ st. Bellomo s.v.), Folorunsho 4 (1’ st. Botta 7); Salcedo 4,5 (1’ st. Galano 5); Antenucci 5 (18’ st. Ceter 6), Scheidler 4,5. (Frattali, Di Cesare, Zuzek, Gigliotti, Bosisio, Benedetti, Cangiano). All. Mignani.

Arbitro: Marchetti di Ostia.

Espulsi: Nessuno.

Ammoniti: Antenucci, Folorunsho, Pucino, Ceter (B), Cagnano, Cerri, Mancuso (C)

© Riproduzione riservata