Giudice sportivo: il Bari perde Maita per un turno

Ufficializzate le decisioni del giudice sportivo dopo la 13esima giornata del campionato di serie B. Come era prevedibile, il Bari perderà il centrocampista Mattia Maita che, già diffidato, ha rimediato nel match di sabato scorso contro il Sudtirol l’ammonizione che ha fatto scattare il turno di squalifica. Il 28enne messinese, quindi, dovrà saltare la trasferta a Como in programma il 27 novembre, ovvero alla ripresa del campionato di serie B, dopo la settimana di sosta. Sul piano disciplinare, invece, i biancorossi recupereranno Michael Folorunsho che ha scontato la giornata di stop. La squadra, intanto, è pronta a riprendere la preparazione: mancheranno i “nazionali” Caprile (con l’Under 21 azzurra) e Cheddira (con la nazionale marocchina per il mondiale), ma soprattutto andranno verificate le condizioni dei tre assenti nell’ultimo incontro. Vicari e Maiello accusavano lievi problemi muscolari che dovrebbero essere in via di risoluzione. Situazione un po' diversa per Ceter: anche l’attaccante colombiano è reduce da noie muscolari che, però, lo turbano da inizio stagione. L’obiettivo del Bari è recuperarlo definitivamente per poterlo usare con continuità.

