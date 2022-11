Bari, mercoledì la ripresa senza i “nazionali” Cheddira e Caprile

Data la sosta in programma nel prossimo weekend in serie B, il tecnico Michele Mignani ha concesso un giorno in più di stacco al Bari che riprenderà il lavoro mercoledì 16 novembre. D’altra parte, il campionato cadetto, dalla ripresa del 27 novembre, affronterà un altro periodo intenso fino al 26 dicembre, con ben sei incontri in un mese, per arrivare alla conclusione del girone d’andata e alla pausa invernale (si riprenderà direttamente il 14 gennaio 2023. Il gruppo si ritroverà domani al San Nicola, privo dei due “nazionali”. Walid Cheddira (soltanto in panchina sabato scorso per un problema alla caviglia) ha già raggiunto la selezione marocchina, alle prese con gli ultimi giorni di preparazione al Mondiale in Qatar: l’esordio dei Leoni dell’Atlante è previsto per il 23 contro la Croazia. Mancherà all’appello anche Elia Caprile: il 21enne portiere è in ritiro a Cesenatico con l’Under 21 di Paolo Nicolato. Sabato 19 novembre gli “azzurrini” allo stadio Del Conero di Ancona affronteranno la Germania in uno degli ultimi test prima dell’Europeo di categoria in programma il prossimo giugno. L’estremo difensore veneto, in ogni caso, sarà nuovamente in sede lunedì 21, in tempo per affrontare con la squadra l’intera settimana di lavoro che condurrà alla trasferta di Como. Da domani, dunque, lo staff biancorosso potrà testare le condizioni dei diversi acciaccati: contro il Sudtirol hanno marcato visita Francesco Vicari e Raffaele Maiello per noie muscolari di lieve entità. Entrambi dovrebbero avere il tempo per recuperare in vista del match contro i lariani. Figurava tra gli assenti anche Damir Ceter, segnalato in miglioramento da una lesione muscolare di basso grado. Anche il 24enne colombiano potrebbe rientrare tra i convocati per il viaggio in Lombardia. Bisognerà fare i conti anche con la situazione disciplinare. Se da un lato tornerà un pilastro come Michael Folorunsho che ha scontato il turno di stop imposto dal giudice sportivo, va verso la squalifica Mattia Maita che, già, in diffida ha rimediato sabato scorso un’altra ammonizione.

