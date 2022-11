Il Foggia vince anche a Monopoli e agguanta la zona play-off

MONOPOLI-FOGGIA 0-2

RETI: 14′ Di Pasquale (F), 80′ Vuthaj (F)

MONOPOLI (3-5-2): Vettorel; De Santis (dal 46′ Bizzotto), Drudi, Fornasier; Viteritti, Bussaglia (dal 74′ Fella), De Risio (dall’81’ Vassallo), Manzari (dal 57′ Hamlili), Falbo; Montini (dal 57′ Simeri), Starita. A disposizione: Nocchi, Pinto, Bizzotto, Simeri, Rolando, Radicchio, Corti, Fella, Vassallo, Hamlili, Piarulli, Cristallo. Allenatore Giuseppe Pancaro.

CALCIO FOGGIA 1920 (4-4-2): Nobile; Sciacca, Di Pasquale, Malomo; Garattoni (dal 67′ Leo), Frigerio (dal 75′ Odjer), Petermann, Di Noia, Rizzo; Vuthaj (88′ Ogunseye), Peralta (dal 67′ D’Ursi). A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Schenetti, Chierico, Ogunseye, D’Ursi, Leo, Peschetola, Iacoponi, Odjer. Allenatore Fabio Gallo.

ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno.

NOTE: Ammoniti: 14′ Vettorel (M), 26′ Starita (M), 33′ Rizzo (F), 34′ Garattoni (F), 66′ Frigerio (F), 80′ Viteritti (M). Angoli 7-2.

Quarto successo in sei gare disputate da quando Gallo siede sulla panchina dei rossoneri. Altra prova di maturità di un gruppo che si è scrollato di dosso le paure di inizio stagione e che ha cominciato a correre uin campo con la testa e con le gambe. Vittoria chiara dei rossoneri che hanno dominato il primo tempo, sofferto per una buona metà della ripresa prima di riprendere in mano la gara e andare al raddoppio con Vuthaj. Un successo che rilancia definitivamente il Foggia nelle zone alte della classifica a ridosso della quarta poltrona del Campionato. Foggia in vantaggio al 14′: calcio di punizione battuto da petermann respinge la barriera sui piedi di Di Pasquale che, da due passi, infila Vettorel e porta in vantaggio il Foggia. 0-1. Il raddoppio nella ripresa, corre l'80′ Rizzo dalla sinistra entra in area e serve un cross preciso per Vuthaj che, da due passi, infila la rete di testa. 0-2.

