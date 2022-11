Il Foggia oggi in casa del Monopoli cerca punti per i play-off

Per la tredicesima giornata del campionato di Serie C Girone C, il Foggia affronta oggi alle ore 14:30 il Monopoli sul campo dello Stadio Vito Simone Veneziani. Il Foggia è dodicesimo in classifica con 15 punti mentre il Monopoli è al quarto posto con 18 punti. Nel Monopoli è indisponibile l’infortunato Piccinni. Nel Foggia salteranno la gara gli infortunati Costa, Nicolao e Papazov.

Probabili formazioni

MONOPOLI (3-5-2) Vettorel; Fornasier, Drudi, De Santis; Viteritti, Rolando, De Risio, Manzari, Falbo; Montini, Starita.

A disposizione: Nocchi, Bizzotto, Radicchio, Pinto, Bussaglia, Vassallo, Cristallo, Piarulli, Corti, Fella, Ahmetaj, Hamlili, Simeri.

Allenatore: Giuseppe Pancaro.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Malomo, Di Pasquale, Sciacca; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Rizzo; Vuthaj, D’Ursi.

A disposizione: Dalmasso, Illuzzi, Leo, Odjer, Chierico, Iacoponi, Peschetola, Schenetti, Peralta, Tonin, Ogunseye.

Allenatore: Fabio Gallo.

ARBITRO: Luca Angelucci di Foligno.

