Il Lecce cerca il bis in casa della Sampdoria: le probabili formazioni

Dopo il successo sull'Atalanta, il Lecce questa sera in casa della Sampdoria vuole chiudere in bellezza prima della lunga sosta del campionato per via dei Mondiali. Baroni potrebbe decidere per la continuità dopo gli ottimi risultati nelle ultime due giornate di campionato.

Nel 4-3-3 giallorosso, Di Francesco dovrebbe essere confermato nel tridente offensivo con Strefezza e Colombo. A centrocampo Blin e Gonzalez agiranno ai lati di capitan Hjulmand. In difesa, infine, possibile turno di riposo per Gendrey: Baschirotto potrebbe scalare a destra, con Umtiti e Pongracic al centro della retroguardia e con Gallo a sinistra. Tra i pali il grande ex di turno Falcone. Un successo in casa dei liguri, ma anche un pari potrebbe andare bene, per festeggiare nel migliore dei modi il ritorno in Serie A.

Le probabili formazioni.

SAMPDORIA (3-5-2), la probabile formazione: Audero; Ferrari, Murillo, Amione; Bereszynski, Villar, Rincon, Djuricic, Augello; Caputo, Montevago. All. Stankovic (squalificato)

LECCE (4-3-3), la probabile formazione: Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

