Verso Bari-Sudtirol: il “nemico” dei biancorossi Andrea Masiello non sarà convocato

Andrea Masiello non ci sarà. Il personaggio clou di Bari-Sudtirol salterà la gara in programma domani alle 14 al San Nicola. I precedenti sono noti. Il difensore viareggino fu il “simbolo” del filone barese legato al calcioscommesse ed esploso negli anni 2011 e 2012: sette le partite in cui è stato coinvolto dal 2007 al 2011 (tra cui il derby con il Lecce del maggio 2011 nel quale realizzò anche un’autorete) con diversi capi di imputazione che si tradussero in due anni e cinque mesi di squalifica (pena attenuata dalla collaborazione con la giustizia sportiva, da “reo confesso”). In biancorosso conta 132 presenze e tre reti dal 2008 al 2011, con una promozione in serie A, una salvezza nella massima categoria e la disastrosa retrocessione in B del 2011: al termine di quel torneo, fu ceduto all’Atalanta, quindi il breve passaggio al Genoa e la nuova avventura al Sudtirol. Dall’epoca della sua militanza in Puglia, però, non ha più incrociato i Galletti da avversario. Evidente, però, che le ferite nella città del pallone brucino ancora e che un suo ritorno sui luoghi dei “misfatti” avrebbe creato notevoli tensioni attorno alla gara. Il club altoatesino ha disposto, pertanto, la sua mancata convocazione che sarà spiegata in una conferenza stampa dal direttore sportivo Paolo Bravo e dall’allenatore Pierpaolo Bisoli.

