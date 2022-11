Bari, ora è ufficiale: Cheddira andrà ai mondiali in Qatar

Ora è arrivata anche l’ufficialità: la federazione marocchina (nonché la Ssc Bari) ha reso noto che l’attaccante Walid Cheddira è stato inserito dal selezionatore della nazionale del Marocco Hoalid Regragui nella lista dei 26 convocati per il prossimo Mondiale in Qatar, dal 20 novembre al 18 dicembre. La punta 24enne, capocannoniere della serie B con nove reti, si unirà al gruppo dei ‘Leoni dell’Atlante’ dopo la sfida che vedrà i Galletti impegnati contro il Sudtirol, sabato 12 novembre. La formazione nordafricana, inserita nel Girone F insieme a Belgio, Canada e Croazia, farà il suo esordio nella competizione iridata il prossimo 23 novembre affrontando proprio la Croazia vice campione del Mondo in carica. Seguiranno gli impegni del 27 contro il Belgio e dell’1 dicembre con il Canada. Cheddira salterà sicuramente Como-Bari del 27 novembre: se il Marocco non dovesse superare la fase a gironi, potrebbe rientrare già per l’incontro del 4 con il Pisa. Qualora, invece, i nordafricano dovessero proseguire il loro percorso, sarebbero a rischio anche i match con Cittadella (8 dicembre), Modena (11 dicembre) e Reggina (17 dicembre), mentre non dovrebbero esserci intoppi per la gara del 26 contro il Genoa.

