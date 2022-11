Petardi durante Foggia-Avellino, Ghirelli: "Identificare gli autori. La Lega Pro chiederà i danni d'immagine"

Durante la partita di ieri sera (tra l'altro trasmessa da Rai Sport) ci sono state intemperanze tra la tifoseria dell'Avellino e quella del Foggia, con lancio di petardi da una parte e dall'altra. La gara è stata anche sospesa per qualche minuto. E' arrivato anche il commento sulla vicenda del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "All’esito dell’identificazione dei responsabili da parte delle forze dell’ordine, la Lega Pro darà corso, senza indugio, ad ogni opportuna azione in sede giudiziaria per richiedere ai responsabili il risarcimento dei gravissimi danni che questo movimento calcistico professionistico sta subendo in conseguenza delle azioni delinquenziali".

A Foggia la partita tra Foggia ed Avellino è stata sospesa a causa di continui, pericolosissimi lanci di petardi verso il terreno di gioco e tra settori del pubblico. "Basta! Chiedo scusa al Prefetto di Foggia che tanto aveva lavorato per ampliare i posti per accogliere tifosi - rimarca Ghirelli -. Tifosi? Delinquenti. Basta! Ho dato mandato ai legali di intraprendere ogni opportuna azione per richiedere i danni a chi, facendo atti delinquenziali, mette a rischio l’incolumità dei calciatori e degli spettatori, arrecando un danno incalcolabile all’immagine della Serie C”.

