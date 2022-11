De Laurentiis ai tifosi del Bari: “Abbiate fiducia: il nostro obiettivo è la serie A”

“I tifosi devono sapere che il nostro obiettivo è portare il Bari in serie A e per ogni situazione si troverà la soluzione migliore”. L’amministratore unico dei Galletti ha parlato a 360 gradi: del momento che sta attraversando la formazione di Michele Mignani, nonché dei progetti futuri che inevitabilmente passeranno dalla contingenza determinata dalla multiproprietà.

“La vittoria ci manca da qualche turno, ma sono felice”, la premessa di Luigi De Laurentiis. “E' un momento di gioia sportiva: ci presentavamo in un campionato totalmente nuovo per noi. Avremmo potuto incontrare tante difficoltà, invece siamo partiti forte e, malgrado gli ultimi risultati, siamo nel gruppo di squadre di alta classifica. E’ un torneo avvincente, con molte formazioni racchiuse in pochi punti. Dopo i primi turni vissuti con il piede pigiato sull’acceleratore, posso capire che questa recente frenata possa destabilizzare gli animi. Ma sono tranquillo nel vedere le analisi sempre lucide del mister e la voglia di lottare dei calciator. La classifica può portare a cambiare gli obiettivi? In estate ho detto che il primo step è mantenere la categoria perché siamo una neopromossa che, peraltro, al momento vanta la posizione più alta tra le compagini provenienti dalla C. Siamo ancora in una fase iniziale, dobbiamo mantenere i piedi per terra, ma il progetto è ambizioso: respiro all'interno del gruppo voglia di vincere e i nostri tifosi ci spingono. Perciò, ragioniamo gradualmente, senza porci limiti. Chi dice che non possiamo arrivare ai playoff?”.

Nella piazza, però, si percepisce sempre quel pizzico di dubbio legato all’impossibilità di condividere la massima categoria con il Napoli, ovvero l’altro club di proprietà della Filmauro. Quale strategia adotterà la famiglia De Laurentiis per raggiungere con i Galletti il massimo campionato ed in quali tempistiche? “I nostri sostenitori non devono avere dubbi: fin da quando abbiamo rilevato il Bari, la nostra ambizione è sempre stata riportare un club così blasonato in A”, afferma con decisioni De Laurentiis.

“In questi quattro anni abbiamo costruito da zero la società e costantemente la potenziamo in ogni asset. A volte sento dire che avremmo convenienza a restare in B, ma perché? Mi pare evidente che il massimo risultato imprenditoriale sia inevitabilmente legato alla serie A. Non posso sbilanciarmi adesso su quanto tempo ci vorrà: alcuni ci sono riusciti dopo otto anni o militando in C per sei campionati. Dal 2018 ad oggi abbiamo ottenuto una doppia promozione, dimostrando di voler investire. Sia chiaro: se qualcuno mi chiede che cosa accadrebbe se salissimo velocemente, la mia risposta resta che inevitabilmente dovremo cedere. Non posso vendere fumo, abbiamo sempre conosciuto questa situazione, pur ammettendo che sia difficile per una proprietà pensare di dover lasciare: è un grande dispiacere. Questa squadra mi ha permesso di sognare tanto: ho un bel gruppo, calciatori motivati, persone di livello. La cosa certa, però, è che i baresi devono sapere che siamo un gruppo serio, lucido e determinato: in ogni contesto sapremo trovare la soluzione migliore”.

