Questa sera Foggia-Avellino su Rai Sport. Rossoneri alla ricerca della continuità

Per la dodicesima giornata del campionato di Serie C Girone C, il Foggia affronterà questa sera alle ore 20 e 30 l’Avellino sul campo dello Stadio Pino Zaccheria di Foggia. Nel Foggia salterà la gara l’infortunato Malomo, in dubbio la presenza di D’Ursi e Papazov. Nell’Avellino sarà assente lo squalificato Illanes, oltre agli infortunati Di Gaudio, Marcone, Zanandrea e Micovschi.

Probabili formazioni

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Di Pasquale, Sciacca, Rizzo Alberto; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Ogunseye, Vuthaj.

A disposizione: Dalmasso, Raccichini, Papazov, Leo, Nicolao, Odjer, Chierico, Iacoponi, Peschetola, Schenetti, Peralta, Tonin.

Allenatore: Fabio Gallo.

AVELLINO (4-3-3): Pane; Rizzo Agostino, Moretti, Aya, Tito; Casarini, Franco, Dall’Oglio; Trotta, Murano, Russo.

A disposizione: Forte, Auriletto, Ricciardi, Maisto, Garetto, Matera, Kanouté, Ceccarelli, Gambale, Guadagni.

Allenatore: Massimo Rastelli.

ARBITRO: Filippo Giaccaglia di Jesi.

