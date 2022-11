Pari e patta tra Foggia e Avellino. Finisce 1-1. Tutto nei primi minuti della gara

Foggia-Avellino 1-1

Reti: 2′ Petermann (F) rig., 8′ Russo (A),

Calcio Foggia 1920: Nobile, Garattoni, Rizzo, Di Pasquale, Ogunseye ( dal 76′ D’Ursi), Sciacca ( dal 46′ Leo), Petermann (dall’88’ Odjer), Frigerio ( dal 76′ Peralta), Di Noia, Costa, Vuthaj. A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Malomo, Schenetti, Peralta, D’Ursi, Leo, Peschetola, Nicolai, Iacopo i, Odjer, Tonin. Allenatore Fabio Gallo.

Avellino: Pane, Rizzo, Tito, Garetto ( dal 73′ Maisto), Gambale, Russo ( dal73′ Kanoute’), Casarini, Matera ( dall’87’ Franco), Trotta ( dal 58′ Murano), Auriletto, Moretti. A disposizione: Forte, Franco, Kanoute’, Murano, Aya, Ceccarelli, Dall’Oglio, Guadagni, Ricciardi, Maisto.Allenatore Massimo Rastelli.

Arbitro: Filippo Giaccaglia della Sezione Aia di Jesi.

Note: Ammoniti: 26′ Russo (A), 30′ Casarini (A), 45’+5′ Petermann (F), 83′ Rizzo (A),

Pari e patta. Giusto così. Succede tutto nei primi minuti della contesa. Comincia bene il Foggia che va in area con Vuthaj respinge la difesa irpina e Garattoni viene steso da un difensore bianco verde. Calcio di rigore per il Foggia. 2‘ Batte Petermann e palla in rete. 1-0. 8‘ Pareggia l’Avellino con Russo he dal vertice dell’area sinistro dell’area foggiana infila Nobile direttamente sugli sviluppi di un calcio punizione. Il Foggia allunga la serie positiva dei risultati, impatta con l’Avellino dopo una gara giocata non ai livelli delle precedenti esibizioni. Tante occasioni da gol create ma rossoneri spuntati e imprecisi sotto rete. Bene l’Avellino di Rastelli dopo una prova ordinata e accorta.

