Bari, vittoria smarrita e stenti in zona gol: i numeri dei biancorossi

Quattro giornate a digiuno di successi in campionato. Cinque match senza vincere se si conta pure l’intermezzo in Coppa Italia. Due punti raccolti negli ultimi 360’. Ecco i numeri del particolare frangente vissuto dal Bari. Nell’era De Laurentiis un’astinenza così prolungata dalla gioia più dolce si è verificata soltanto nella C 2020-21: a marzo i Galletti (all’epoca guidati da Carrera) persero con Potenza e Ternana, pareggiarono in casa con la Casertana, caddero ancora a Catanzaro. Finalmente, almeno, è stato interrotto il digiuno da gol. Cheddira aveva segnato a Venezia su rigore all’83’ nella trasferta di Venezia e ancora l’italo-marocchino su penalty ha realizzato a Benevento dopo 444’ all’asciutto. Sul piano psicologico, essersi sbloccati può essere una bella spinta per i biancorossi. Che, però, non segnano su azione da addirittura 494’: l’ultimo è stato Antenucci all’alba della ripresa della gara in Veneto, peraltro al termine di una manovra da manuale. Permane il problema dei pochissimi elementi andati in gol. In tale graduatoria, il Bari è addirittura ultimo (con Perugia e Cittadella) con appena cinque elementi iscritti nella classifica marcatori. Un paradosso per il secondo attacco del campionato, con 19 reti totali (solo Reggina e Pisa meglio con 20), spiegato dalla presenza di Cheddira re dei bomber della B con nove sigilli, di Antenucci vicecapocannoniere della cadetteria con cinque centri (insieme a Coda e Gliozzi), nonché di Folorunsho che con tre gol è secondo soltanto al reggino Fabbian tra i centrocampisti più prolifici. Urgono le alternative dagli altri reparti, ma soprattutto dalle altre punte in organico. Il reparto avanzato era stato costruito con straordinaria abbondanza proprio per avere alternative in ogni circostanza. Ma dalle alternative al tandem titolare stanno giungendo pochi segnali.

© Riproduzione riservata