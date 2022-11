Bari, il pubblico vince sempre: quinta volta oltre i mille in trasferta

Il Bari non trova la vittoria da quattro giornate, ormai. E nonostante la classifica non peggiori sensibilmente (i biancorossi restano in piena zona playoff), qualche preoccupazione affiora nell’ambiente biancorosso. La trasferta di Benevento, invece, ha certificato un ulteriore dato che pone il pubblico pugliese come tra i più numerosi ed appassionati d’Italia. I 1.399 tifosi sopraggiunti al “Vigorito” (nel settore ospiti ad inizio gara è andata in scena anche una suggestiva coreografia con centinaia di bandierine biancorosse) rafforzano il primato dei Galletti sulle presenze esterne che si aggiunge al primo posto già assodato sull’affluenza interna.

Incredibili, infatti, i numeri sui sette viaggi effettuati finora: soltanto in due occasioni, infatti, la tifoseria biancorossa è scesa sotto le mille unità. Nel dettaglio, i supporter dei Galletti sono stati 1.128 a Parma, 637 a Perugia, 1.160 a Cosenza, 302 a Cagliari, 1.585 a Venezia, 1.023 a Frosinone, 1.399 a Benevento. Ai numeri del campionato, si aggiungono quelli altrettanto clamorosi della Coppa Italia: 1.110 presenze a Salerno al primo turno che si è giocato all’Arechi a causa dell’indisponibilità del San Nicola, 400 a Verona nel secondo turno, 910 a Parma nei sedicesimi di finale. Il patrimonio di seguito e passione, insomma, resta intatto per ora. Ma la truppa di Michele Mignani ora dovrà alzare il passo per non disperdere il più prezioso dei tesori.

