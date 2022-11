Il Bari pareggia a Benevento. Il solito Cheddira salva i "galletti"

Benevento-Bari 1-1

Benevento (3-5-2): Paleari 6, Leverbe 6,5, Capellini 5,5, Pastina 4; Letizia 6,5 (42’ st. Foulon s.v.), Karic 6 (18’ st. Koutsoupias 6), Schiattarella 6, Improta 7, Masciangelo 6; Forte 6, La Gumina 5,5 (42’ st. Farias s.v.). (Manfredini, Lucatelli, Agnello, Glik, Basit, Thiam, Perlingieri, Sanogo, Veltri). All. Cannavaro.

Bari (4-3-1-2): Caprile 6, Pucino 5,5, Di Cesare 6, Vicari 6, Dorval 6; Maita 6 (42’ st. Mallamo s.v.), Maiello 6, Folorunsho 5 (11’ st. Bellomo 6); Botta 6 (11’ st. Salcedo 5,5); Scheidler 5 (11’ st. Antenucci 6), Cheddira 6. (Frattali, Terranova, Zuzek, Bosisio, Mazzotta, Bendetti, D’Errico, Cangiano). All. Mignani.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Marcatori: 37’ Improta (Be), 33’ st. Cheddira (Ba)

Espulsi: 35’ st. Pastina per doppia ammonizione

Ammoniti: Folorunsho, Maita, Maiello, Di Cesare (Ba), Forte, Pastina, Capellini, Letizia (Be)

Note: 9.018 spettatori (1.399 ospiti)

