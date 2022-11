Benevento-Bari, le probabili formazioni

Un altro forfait in extremis. Se contro la Ternana il Bari aveva perso Mirco Antenucci alla vigilia del match, stavolta i biancorossi non potranno disporre di Giacomo Ricci per l’incontro con il Benevento. Il 26enne terzino sinistro ha accusato un affaticamento muscolare: lo staff dei Galletti non ha voluto rischiare di perderlo per un periodo più lungo e non lo ha convocato. Non sono partiti per la trasferta campana anche Ceter (alle prese con una lesione muscolare) e Gigliotti. Il tecnico Michele Mignani dovrà innanzitutto provvedere a coprire la corsia mancina di difesa. Probabile che la scelta ricada su Mazzotta, l’altro terzino sinistro di ruolo in organico. Ma spera anche Dorval che, pur essendo un destro naturale, sovente si adatta sull’altra fascia. Secondo il 4-3-1-2, la retroguardia vedrà Caprile in porta e Pucino a destra, mentre un piccolo dubbio va sciolto sui centrali: favoriti Di Cesare e Vicari, ma non va trascurata la candidatura di Zuzek. A centrocampo, dovrebbe essere riproposto il collaudato terzetto composto da Maita, Maiello e Folorunsho. Giochi aperti sulla trequarti: Botta e Bellomo danno vita ad un incerto ballottaggio. Il 31enne del Borgo Antico torna a disposizione dopo avere scontato un turno di squalifica, ma stavolta appare l’argentino in vantaggio. Reduce dalla brillante prestazione di venerdì scorso, è probabile che Mignani gli conceda l’opportuna continuità per tornare sui suoi livelli. Possibile anche ipotizzare una staffetta nel corso del match tra i due fantasisti. In attacco, scontata la presenza di Cheddira: al suo fianco, dovrebbe rientrare Antenucci, recuperato dal lieve problema muscolare accusato la scorsa settimana. Le altre opzioni porterebbero a Scheidler e Salcedo. Ancora una volta, sarà maestoso il seguito di tifosi biancorossi: saranno 1.400 i sostenitori in partenza dalla Puglia per lo stadio “Ciro Vigorito”

Le probabili formazioni

Benevento (3-4-2-1): 21 Paleari, 33 Leverbe, 96 Capellini, 58 Pastina; 3 Letizia, 7 Karic, 27 Schiattarella, 18 Foulon; 16 Improta, 10 Farias; 20 La Gumina. A Disp: 12 Manfredini, 22 Lucatelli, 17 Agnello, 15 Glik, 5 Masciangelo, 80 Koutsoupias, 30 Abdallah, 88 Forte, 14 Pape Samba, 36 Perlingieri, 79 Sanogo, 37 Veltri). All. Cannavaro.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Veseli, El Kaouakibi, Viviani, Kubica, Acampora, Tello, Basit, Vokic, Simy, Ciano.

Bari (4-3-1-2): 18 Caprile, 25 Pucino, 6 Di Cesare, 23 Vicari, 27 Mazzotta; 4 Maita, 17 Maiello, 90 Folorunsho; 10 Botta; 7 Antenucci, 11 Cheddira. A Disp: 1 Frattali, 93 Dorval, 20 Terranova, 21 Zuzek, 99 Mallamo, 80 Bendetti, 9 D’Errico, 63 Bellomo, 19 Galano, 74 Cangiano, 14 Salcedo, 26 Scheidler. All. Mignani.

Squalificati: Nessuno.

Indisponibili: Ricci, Ceter.

Arbitro: Camplone di Pescara.

Tv: diretta Sky Calcio, Dazn, Helbiz Live.

