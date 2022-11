Un Lecce autoritario e sfortunato: è solo 1-1 in casa dell'Udinese. A Colombo risponde Beto

Udinese Lecce 1-1

Marcatori: 33′ Colombo (L), 68′ Beto (U).

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue (dal 80′ Nuytinck), Samardzic (dal 80′ Jajalo), Walace, Arslan (dal 66′ Success), Pereyra; Beto, Deulofeu (89′ Ebosele). Allenatore: Sottil. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Makengo, Success, Jajalo, Abankwah, Buta, Nuytinck, Nestorovski, Semedo, Guessand, Pafundi.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (dal 56′ Dermaku), Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez (dal 83′ Bistrovic); Strefezza (dal 73′ Di Francesco), Colombo (dal 73′ Ceesay), Banda (dal 83′ Oudin). Allenatore: Baroni. A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Pongracic, Askildsen, Bistrovic, Di Francesco, Helgason, Listkowski, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Pezzella, Rodríguez.

Arbitro: Fourneau.

Note: Ammoniti: 38′ Deulofeu (U), 45′ Bijol (L), 55′ Umtiti (L), 70′ Gendrey (L), 86′ Oudin (L).

Ancora tanto rammarico in casa dei giallorossi che ai punti avrebbe meritato ampiamente la vittoria. I salentini accarezzano l'impresa, colpiscono anche due pali ma si fanno raggiungere nel secondo tempo. Ottimo primo tempo dei salentini che vanno a segno con Colombo (33') e possono recriminare per due pali colpiti da Strefezza (2') e Gallo (47'). I padroni di casa crescono nella ripresa e trovano il pareggio con Beto da pochi passi su assist di Success (68'). Per mister Baroni un punticino nella strada verso la salvezza, ma il rammarico resta e pure tanto.

