Questa sera Udinese-Lecce: giallorossi a caccia di punti. Le probabili formazioni

Sarà Udinese-Lecce il primo anticipo della 13esima di Serie A. La gara è in programma questa sera alla Dacia Arena alle 20.45. I bianconeri vogliono tornare al successo dopo lo 0-0 di Cremona, mentre i salentini vengono dalle sconfitte con Bologna e Juventus. Nelle fila dei salentini può riprendere posto nel tridente Banda a discapito di Oudin per completare l'attacco con Ceesay e Strefezza. In mediana Gonzalez, Hjulmand e Blin, preferito ad Askildsen. In porta ci sarà Falcone. Nei friulani forfait di Lovric, mister Sottil darà spazio a Samardzic in mezzo al campo con Walace e Makengo, pronti a subentrare Arslan ed Ehizibue.

Le probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Pereyra, Samardzic, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu. All. Sottil.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Gonzalez, Hjulmand, Blin; Strefezza, Ceesay, Banda. All. Baroni.

