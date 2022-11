Momento magico del Foggia che passa pure il turno di Coppa: battuta ai rigori la Juve Stabia

Dopo una gara molto tirata i rossoneri passano il turno di Coppa così come era accaduto con il Picerno nel primo turno. Un’altra perla di Fabio Gallo ed i suoi che continuano a sorprendere per vitalità, impegno e personalità. Prossimo avversario dei rossoneri agli ottavi il Crotone. E ora testa al posticipo di lunedì con l’Avellino dove il Foggia ha la possibilità di allungare la striscia positiva di risultati e volare ulteriormente in classifica. Il tecnico rossonero ha attuato un ampio turn over mandando in campo Dalmasso, Schenetti, Chierico, Ogunseye, Peralta, Leo e Odjer. Assenti per infortunio Malomo, Di Noia, D’Ursi e Papazov.

La sequenza dei calci di rigore:

Parte la Juve Stabia con Maselli (JS)-gol; Petermann (F)-gol; Santos (JS)-gol; Costa (F)-parato; Bentivegna (JS)-fuori; Frigerio (F)-gol; Pandolfi (JS)-parato; Peschetola (F)-gol; Ricci (JS)-parato

