Il Foggia vince in casa della Viterbese. Funziona la cura del nuovo tecnico Gallo

Viterbese-Foggia 1-2

Marcatori: 8’st Garattoni (F), 13’st Marotta (V), 33’st Di Pasquale (F)

VITERBESE (3-5-2): Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Nesta (12’st Pavlev), Mungo (41’st Di Cairano), Megelaitis, Mbaye (12’st Andreis), Rodio (35’st D’Uffizi); Marotta, Polidori. A disposizione: Bisogno, Sorrini, Santoni, Semenzato, Riggio, Manarelli, Aromatario, Simonelli. Allenatore: Filippi.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Sciacca, Di Pasquale Rizzo; Garattoni, Frigerio, Petermann, Di Noia (1’st Peralta), Costa; Tonin (22’st Ogunseye), Vuthaj. A disposizione: Illuzzi, Dalmasso, Schenetti, Chierico, Leo, Peschetola, Nicolao, Iacoponi, Odjer. Allenatore: Gallo

Arbitro: Maggio di Lodi

Quarto risultato utile consecutivo per il Foggia. La cura di mister Gallo, da quando è arrivato è imbattuto, funziona eccome. Tutto nella ripresa. Inizia la seconda frazione di gara e il Foggia torna in campo aggressivo, con l’intento di segnare, tant’è che Garattoni segna il primo gol, sbloccando il match contro le proteste di Fumagalli. Però, dopo neanche cinque minuti, la Viterbese segna con Marotta, spiazzando il portiere rossonero. I satanelli entrano un po’ in confusione, commettendo qualche errore. Dopo un errore di Peralta, Di Pasquale spiazza l’ex del Foggia, portando di nuovo in vantaggio i rossoneri. La partita termina sull’1-2 per il Foggia, continua l’andamento positivo per Mister Gallo

