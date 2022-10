Il Foggia con la Viterbese cerca la prima vittoria stagionale in trasferta. Le probabili formazioni

Per la undicesima giornata del campionato di Serie C Girone C, il Foggia affronterà oggi alle ore 14:30 la Viterbese sul campo dello Stadio Enrico Rocchi di Viterbo. Il Foggia è quindicesimo in classifica con 11 punt, mentre la Viterbese è al sedicesimo posto con 10 punti. Nella Viterbese sarà assente lo squalificato Volpicelli, recuperati Riggio e Santoni. Nel Foggia salteranno la gara gli infortunati D’Ursi e Papazov, torna a disposizione Vuthaj che ha scontato lo stop del giudice sportivo.

Probabili formazioni

VITERBESE (3-4-1-2) Fumagalli; Marenco, Ricci, Monteagudo; Nesta, Megelaitis, Mbaye, Rodio; Mungo; Marotta, Polidori.

A disposizione: Bisogno, Semenzato, Pavlev, Riggio, Santoni, D’Uffizi, Di Cairano, Manarelli, Andreis, Aromatario, Simonelli.

Allenatore: Giacomo Filippi.

FOGGIA (3-5-2): Nobile; Malomo, Sciacca, Rizzo; Nicolao, Frigerio, Petermann, Di Noia, Costa; Ogunseye, Vuthaj.

A disposizione: Dalmasso, Illuzzi, Di Pasquale, Garattoni, Leo, Nicolao, Odjer, Chierico, Iacoponi, Peschetola, Schenetti, Peralta, Tonin.

Allenatore: Fabio Gallo.

ARBITRO: Enrico Maggio di Lodi.

