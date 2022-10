Bari, ora è realtà: stabilito il nuovo primato di pubblico della serie B

Il nuovo record della serie B è realtà. La passione dei tifosi del Bari guadagna un’altra, incredibile, copertina. La sfida con la Ternana consegna alla società biancorossa il primato assoluto di presenze per la cadetteria con 38mila spettatori al San Nicola. Sottraendo i 7.651 abbonati, il dato definitivo di prevendita è straordinario: i tagliandi staccati sono 31.149. Per ritrovare un dato simile bisogna tornare al campionato 2014-15, sotto la gestione di Gianluca Paparesta: 38.436 furono gli spettatori in Bari-Bologna, ma in quel match fu adottata una forte scontistica sui titoli di ingresso. La sfida con gli umbri, quindi, sale sul primo gradino di un podio che in B parla esclusivamente biancorosso: al secondo posto, infatti, ecco le 35.377 presenze di Bari-Palermo del 19 agosto, al terzo i 31.582 spettatori registrati nell’ultimo incontro interno, lo scorso 15 ottobre contro l’Ascoli. Tre volte su cinque match interni, dunque, oltre quota 30mila, con il totale da inizio stagione che quasi tocca le 150mila presenze. Un contesto incredibile a cui va stretto persino il paragone con la serie A: d’altra parte, soltanto Inter, Milan, Roma, Juventus, Napoli e Lazio possono contare numeri superiori. Con la Fiorentina che precede il capoluogo pugliese soltanto di un’incollatura.

