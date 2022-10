Vieste candidata a città europea dello Sport con Zeman come testimonial

Non solo regina del turismo. Vieste, la perla del Gargano, è candidata a comune europeo dello sport 2025. La presentazione è avvenuta alla presenza di un testimonial d'eccezione come l'allenatore Zdenek Zeman.

L'assegnazione del premio “European Town of Sport” che ogni anno l'ACES, federazione delle capitali e delle città europee dello sport assegna a quattro città italiane con abitanti al di sotto di 25 mila abitanti, avverrà fra un anno.

"Questa candidatura esprime tutta la strategia che dal 2015 caratterizza le politiche sportive pugliesi: salute, buona vita, accesso popolare alla pratica sportiva, abbattimento di ogni barriera fisica e mentale, attrattore di qualità per valorizzare il nostro patrimonio naturale e culturale, turismo quattro stagioni - ha detto il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti, Raffaele Piemontese, intervenendo nell’aula del Consiglio comunale di Vieste - Abbiamo alle spalle sette anni di investimenti sullo sport che abbiano letteralmente decuplicato – ha proseguito Piemontese – e il primo ‘dividendo’ positivo che puntiamo ad avere è sulla salute e sui conseguenti costi sociali ed economici: in questo senso è davvero felice la scelta di Zdeněk Zeman come testimonial di una candidatura che esprime i valori più positivi dello sport e della pratica sportiva”.

Il riferimento del vicepresidente è alla relazione tra sport e benessere fisico che, poco prima, aveva espresso Zeman, il leggendario allenatore del “Foggia dei miracoli” .

